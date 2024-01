Objetivo Teherán

Israel amplia la guerra pero Estados Unidos dice que no tiene nada que ver. No lo tuvo con el asesinato de Aoruri en Líbano, ni con la masacre de civiles durante la conmemoración del asesinato (por Estados Unidos) del general persa Soulemani. Dos veces en 48 horas, Washington declara su extrañeza ante los ataques dirigidos contra Irán, mientras que sobre el avión no tripulado que atacó y mató a los dos dirigentes de Hamás en Líbano y Siria, dicen que Israel no les había informado. Si lo hubiera hecho, sin embargo, la luz verde habría venido de Washington, ya que se dice que el llamamiento a los asesinatos selectivos en lugar de los bombardeos indiscriminados forma parte integrante de la posición de Estados Unidos en las conversaciones con Israel.

En resumen, de todo lo que ocurre entre Oriente Medio y el Golfo Pérsico que tiene que ver con actos de guerra contra Irán y palestinos, los EE.UU no están al tanto. La CIA, que en esa parte del mundo dispone de enormes recursos y de un altísimo nivel de penetración en las instituciones regionales y en la comunidad diplomática, así como de una red de alianzas operativas con diversos países, no ve nada ni sabe nada.

Si éste fuera el caso, tendríamos que tomar nota de un profundo cambio en el juego que los servicios de inteligencia occidentales despliegan en apoyo de Israel y de sus intereses en la zona. Si no fuera así, significaría que Estados Unidos provoca a Irán de común acuerdo con Israel y persigue el objetivo de implicarlo cada día más en el conflicto entre Israel y Palestina.

La reivindicación de Isis deja más de una duda y por varias razones, la primera de las cuales es que Isis reivindica sus atentados en tiempo real y no 24-48 horas después. Y luego cuesta creer tanto la autenticidad de la reivindicación como la realización del atentado por parte de la formación terrorista. Aunque la forma de la masacre no es ajena a la historia de sus crímenes, Daesh no parece, en su estado actual, capaz de planificar y llevar a cabo un operativo de ese nivel. Y ello no porque sea particularmente difícil de llevar a cabo en la práctica, sino porque una acción de este tipo, en este momento y hacia Irán, requiere no sólo una capacidad sobre el terreno, sino también una cobertura política aguas arriba, de la que Daesh no goza al haber perdido a sus dos antiguos aliados: Ankara y Ryad sobre todo.

El panorama que ha surgido en el Golfo, ve a Arabia Saudí (que inspiró y financió a Daesh, junto con Turquía) con un perfil completamente distinto al de hace sólo un año: la reapertura de relaciones diplomáticas con Teherán y su entrada en los Brics, los marcados contrastes con el gobierno estadounidense, dibujan un contexto muy diferente al del pasado.

Por tanto, si Daesh fue el autor de los atentados, lo más lógico sería pensar en quienes desempeñaron el papel de liderazgo político y de ayuda sobre el terreno. No pasa desapercibido que el doble atentado se produjo cerca de las anunciadas conversaciones para una tregua en Gaza que Netanyahu ni siquiera quiere considerar, y si se tiene en cuenta que en toda la historia de Daesh no hay rastros de enfrentamientos con Israel, el panorama se vuelve más enrevesado pero al mismo tiempo más claro.

Los planes de Israel

Así que hay que preguntarse a quién interesa una escalada que amplíe el área de la guerra en curso, es decir, a quién beneficia la implicación directa de Teherán en el conflicto. Y aquí, huelga decirlo, los enemigos de Irán son básicamente Estados Unidos e Israel, pero con enfoques diferentes. Por supuesto, las monarquías del Golfo también verían con buenos ojos, en principio, una reducción iraní, pero el temor a la expansión a sus reinos de un posible conflicto les disuade de empujar en la dirección de la guerra, y en esta fase siguen decididamente más interesadas en la coexistencia que en la confrontación con Irán. De hecho, las transformaciones que se están produciendo en la zona y en la relación directa con los ayatolás, sugieren una gran cautela a la hora de secundar los planes israelí-estadounidenses que estarían dispuestos a asaltar Teherán sin preocuparse de las repercusiones generales sobre la gobernabilidad en la zona del Golfo y Oriente Próximo.

Son planes que, con más o menos detalle, contemplan el mismo escenario: poner de rodillas a Irán con todo lo que ello conlleva, desde la red guerrillera chií hasta Siria y la ya consolidada relación con Moscú, con la que el intercambio militar es respetable. Poner de rodillas a Irán implicaría un nuevo diseño del equilibrio político, un nuevo escenario militar y también vería modificada en parte la configuración política de la Opep.

Apoyando firmemente la idea de un enfrentamiento general con sus enemigos está Israel, o más bien la derecha religiosa que gobierna con Bibi Netanyahu. Irán, Líbano, Siria e Irak, como vemos, son el escenario para la expansión de la guerra que quiere Tel Aviv. Creen que el actual despliegue de las fuerzas armadas israelíes y el apoyo de Estados Unidos pueden permitir una victoria a gran escala.

Dejando a un lado el enésimo horror en desafío al Derecho Internacional del que sería culpable el Occidente colectivo en una guerra contra Irán, aunque no es éste el lugar para hacer valoraciones militares sobre las posibilidades de éxito de la agresión, hay que decir que la idea de que derrotar a Irán está al alcance de la mano es una idea decididamente equivocada, hija de un cálculo ideológico carente de evidencias históricas y militares.

Siguiendo las enseñanzas de Tucídides, los sionistas creen que Irán, paralizado por el embargo occidental, puede ser vencido porque carece de los recursos financieros, políticos y militares para resistir un ataque concéntrico de Israel y EEUU. Piensan que en cambio, dándole tiempo para que continúe su crecimiento militar y nuclear, a corto y medio plazo podría convertirse en un enemigo mucho mejor equipado y más poderoso de lo que es ahora y, por tanto, a evitar.

Los nazi-sionistas del gobierno de Netanyahu creen que el destino de Gaza puede reproducirse en Teherán y proponen un ataque inminente afirmando que en cinco años Irán habrá desarrollado la cuota de enriquecimiento de plutonio útil para el uso nuclear con fines militares. Pero Teherán no es Gaza. Una comunidad ocupada no se parece en nada a un gran país soberano y poderoso. La producción bélica y la tecnología militar (de primer orden) de Irán y el apoyo que los ayatolás recibirían de Moscú y Pekín, así como la ubicación de sus aliados, equilibrarían un enfrentamiento que algunos en Tel Aviv imaginan desequilibrado a su favor y, por tanto, una conclusión inevitable.

Se cometería otro error al pensar que la región saldría indemne. Incluso el mero bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita el 40% del petróleo mundial, sería un desastre para los agresores porque golpearía primero a Occidente, ya puesto a prueba por el fin de los suministros rusos.

Entonces, dado que los estrategas occidentales son muy conscientes del escenario que les espera, ¿qué impulsa la guerra contra Irán? El objetivo es básicamente uno: los BRICS. En los cálculos que se hacen en Washington, una guerra contra Irán tensaría la asociación militar con Rusia, el diálogo recién reabierto con Arabia Saudí, el papel de China en el Golfo Pérsico, y podría conducir a dos salidas O bien el inicio de un conflicto total entre el Norte y el Sur, aunque librado en un marco regional que también puede elevarse a un conflicto nuclear en un ámbito limitado, o bien un efecto desestabilizador que pondría en evidencia la todavía tímida unidad política de los BRICS hasta el punto de hacer colapsar la alianza entre las naciones que la hicieron nacer y que la fortalecen día a día. Pero también en este caso los cálculos son erróneos: el proceso de construcción de un mundo multipolar está más avanzado de lo que imaginan y ya no hay posibilidad de invertirlo.

Pero es precisamente la urgencia de que Estados Unidos contrarreste y posiblemente detenga la desdolarización de la economía internacional, premisa y al mismo tiempo consecuencia del crecimiento de la influencia económica y política de los BRICS, lo que encuentra espacio en algunos de los think tanks estadounidenses más próximos al Partido Demócrata. El cual partido, como nos enseña la historia, en lugar de explorar caminos de paz y convivencia, se dedica a planificar guerras que luego suele perder.