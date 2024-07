Nicaragua – hacia un mundo más solidario

Hay muchas razones para considerar el Acto de Conmemoración del 45 Aniversario de la Revolución Popular Sandinista como uno de los acontecimientos más trascendentales desde la derrota del fallido intento de golpe de estado en 2018.

No es solamente que la Revolución Popular Sandinista ha logrado superar el desafió de 45 años de implacables intentos despiadados para destruirla de parte de Estados Unidos y sus aliados regionales.

Hay muchos matices y elementos que se requieren explorar para apreciar el alcance político, económico, social, cultural, moral y espiritual de esta revolución, no solamente en Nicaragua y la región sino en todo el mundo.

Una pista para iniciar esta tan necesaria exploración es la presencia de tantas representantes de la solidaridad internacional este año para la celebración del Aniversario.

Entre este gran contingente de personas eran 100 personas de Chile, 100 personas de México, 90 personas norteamericanas y cientos de compañeras y compañeros europeos y de otros países.

Al mirar la composición por edad se pudo ver gente de todas las edades. Personas de mi generación, todas y todos que vinieron a Nicaragua durante la guerra de los años 1980s, experimentamos la Revolución Sandinista como un proceso, una experiencia en marcha y en desarrollo que transformó nuestras vidas de la manera más profunda.

Fue una educación trascendental. Fue como una Gran Campaña de Alfabetización Política, Moral y Espiritual para nosotras y nosotros extranjeros que vinimos a Nicaragua de países gobernados por aliados del imperio.

Aprendimos valorar de la manera más práctica posible la humildad, la nobleza, la resiliencia, la persistencia, la paciencia de las personas más humildes, las familias campesinas y obreras.

Ser testigos y, hasta cierta medida, compartir sus sacrificios y aprender de su capacidad para superar las innumerables dificultades y tristezas. Todo eso era y es imposible olvidar.

Aprendimos el verdadero sentido, significado e importancia de la Paz, de la Justicia, de la Solidaridad y del impulso revolucionario fundamental que es el Amor.

La presencia tremendamente alentador este 45/19 de tantas personas jóvenes internacionalistas junto con las personas veteranas de la solidaridad internacional demuestra que, igual que dentro de la sociedad nicaragüense, la solidaridad internacional también está traspasando esta experiencia educativa tan profunda a nuevas generaciones.

Para las elites gobernantes norteamericanas que priorizan por encima de todo el impulso de maximizar las ganancias empresariales a toda costa, el traspaso en proceso de los ideales y valores revolucionarios a nuevas generaciones es un proceso fatal que amenaza su poder y control en el mundo.

Así que es inevitable que las clases gobernantes norteamericanas buscan cómo socavar y si fuera posible acabar por completo con una Revolución Popular Sandinista que ha logrado implementar su programa histórico basado en la democratización económica, la igualdad social y la solidaridad internacional.

Ahora avanza hacia nuevas etapas revolucionarias por medio de su Plan Nacional de Reducción de la Pobreza y de Desarrollo Humano.

El odio de las élites occidentales deriva precisamente de su miedo atávico de esta primordial amenaza revolucionaria a su injusto dominio de la región latinoamericana y caribeña.

Igual que la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista demostró y sigue demostrando la formidable fuerza de una mayoría popular unida. El próximo 28 de julio lo demostrará la Revolución Bolivariana en Venezuela.

Y este es otro aspecto de la capacidad de la transmisión de experiencias y aprendizajes no solamente por el tiempo de una generación a otra sino entre los espacios geográficos, de una región a otra.

Lo dijo los representantes de los países africanos en este Aniversario 45/19. el nieto de Nelson Mandela comentó: “Como africanos estamos inspirados por esta Revolución y ha tenido una influencia para que avancemos en nuestra Liberación en África; crecimos cantando canciones sobre Nicaragua, sobre los Sandinistas, porque estábamos inspirados por la decisión, por nuestro compromiso a la Libertad, a la Justicia y a la Liberación.”

Y la heroica compañera Leila Khaled en representación del sufrido pero siempre insurrecto pueblo palestino dijo “Sabemos ciertamente que el Pueblo nicaragüense siempre le dará su apoyo. Gaza tiene hambre hoy, Gaza no tiene nada, ni comida, ni luz, ni electricidad, ni agua. Gaza hoy no tiene nada. Si tengo que decir algo hoy al Pueblo Palestino, es decirle que el Liderazgo nicaragüense, el Pueblo nicaragüense le está apoyando. Hemos aprendido de vosotros, del Triunfo de la Revolución, de la Resistencia, y tenemos en común que hemos llevado las armas contra este Sionismo que destruye todo a su paso.”

Así que, desde Sudáfrica hasta Palestina, la Luz y Verdad revolucionaria de la Revolución Sandinista ha iluminado y sigue iluminando las luchas de los Pueblos para un mundo de Justicia y Paz.

Ahora esta amplia y profunda influencia, resultado del reconocimiento y respeto de los pueblos en lucha hacia la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua, contribuye al impulso hacia un nuevo orden en las relaciones internacionales basado precisamente en el respeto y la igualdad entre las naciones.

Las grandes potencias como la Federación Rusa y la República Popular China comparten el sentir de los pueblos africanos, de Palestina y de otras naciones revolucionarias como Argelia, Burkina Faso, la República Popular Democrática de Corea, Vietnam o Zimbabwe.

En su mensaje de felicitación al pueblo de Nicaragua en este Aniversario 45/19, el Canciller ruso Serguéi Lavrov dijo, “Confío en que seguiremos codo con codo para promover planteamientos comunes en la agenda regional e internacional y defender la necesidad de construir un orden mundial multipolar justo.”

Pero en adición a la suma importancia de apreciar el alcance de la Revolución en el tiempo y en el espacio geográfico, hay dos elementos imprescindibles que complementan esa transmisión en el tiempo y en el espacio.

Por un lado está la dimensión espiritual que el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha podido recuperar del pensamiento del General de Hombres y Mujeres Libres y de nuestra Heroína Nacional Blanca Aráuz.

Por otro lado está la estratégica sabiduría política de nuestro Comandante Daniel Ortega y su capacidad práctica junto con la Compañera Rosario y su equipo de gobierno. Nuestro Presidente Comandante Daniel tiene un extraordinario sentido del correcto momento oportuno y la sabiduría sin par para saber qué peso merece cada uno de esos momentos.

Además, las personas desinformadas que visitan a Nicaragua sin conocer la cultura nicaragüense y la visión sandinista tienen mucha dificultad para entender el ejemplo inspirador de la Compañera Rosario porque sencillamente no conocen la visión espiritual de Sandino y Blanca Aráuz que Daniel y Rosario han recuperado.

El enemigo imperialista y sus miserables peleles atacan a nuestra Vice Presidenta con tanta saña cínica, bárbara y cruel porque saben que la Compañera Rosario posee la quintaesencia de la comunicación educadora e inspiradora.

Mientras nuestro Presidente Comandante Daniel, estratega insuperable, sabe expresar de la manera más sofisticada pero a la vez sencilla, la enseñanza de su sabiduría política.

Así que existe una combinación de extraordinarios dones de liderazgo con gran capacidad organizativa que impulsa la visión revolucionaria Sandinista.

Es una visión hecho realidad por medio de un equipo de gobierno y una militancia partidaria altamente disciplinada, sumamente comprometida con su proyecto político y profundamente conectada con las preocupaciones y aspiraciones de su pueblo.

Esta realidad se expresa por la Compañera Rosario cuando ella comenta, “Felicitémonos, porque el Aliento Sagrado del Pueblo, que, manda, que cumple, que ama, vibra y és Fuerza Misteriosa y Victoriosa, se ha manifestado, y se manifiesta, en todas partes, con el invisible y a la vez perfectamente perceptible, Fuego de la Verdad, la Justicia, y la Celebración de la Paz, que defendemos y merecemos….Nos abrazamos, felices de lo aprendido, y dispuestos a aprender y crecer, más y más, reconociendo y aplicando nuestros Ideales y Valores, Legado indiscutible de nuestros Héroes y Mártires.”

Ya sabemos, porque nos lo han dicho otros pueblos, que esta es la auténtica voz, a la vez digna, orgullosa y humilde, de la Revolución Popular Sandinista.

Lo comentó el hermano venezolano Canciller Yvan Gil cuando dijo “Necesitamos que siga retumbando la Voz de Nicaragua en el Mundo, necesitamos que la Revolución siga avanzando. Hoy, cuando la amenaza principal que vemos en el Mundo, es el Fascismo, es el Nazismo, es el Neocolonialismo, es la Voluntad Revolucionaria el único antídoto que tenemos los Pueblos del Mundo, que tenemos los Trabajadores, que tenemos los Latinoamericanos.”

Y nos explicó nuestro Comandante Daniel, haciendo referencia a la Federación Rusa, “Ese País que en los años ’80s le brindó colaboración a Nicaragua de repente se encuentra, con el paso de los tiempos, con que en Ucrania se está instalando de nuevo el Fascismo, y que desde Europa, no los Pueblos europeos, sino los Gobiernos europeos, la mayoría de ellos están fortaleciendo al Fascismo.”

Y también nos explica nuestro Presidente Comandante, “En el Mundo, en el Planeta, no hay Pueblos, no hay Juventud, no hay Mujeres, no hay Trabajadores, no hay Campesinos que se rindan. En el Planeta no se rinden los Pueblos, y continuarán haciendo Camino al Andar, hasta que la Tierra sea un Mundo de Paz.”

Estas palabras del Comandante Daniel son la auténtica voz de Nicaragua que actúa para crear un mundo más solidario y justo y es una voz que sigue retumbando alrededor del mundo entero.