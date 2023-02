Nicaragua afirma ante la ONU que no se deben realizar reformas al Consejo de Seguridad

PALABRAS DE NICARAGUA EN LA SEGUNDA REUNIÓN NEGOCIACIONES INTERGUBERNAMENTALES PARA LA REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD, NACIONES UNIDAS – 2023

16 de Febrero, 2023

Nueva York

Señores Co-Presidentes,

Nicaragua como hemos expresado en reiteradas ocasiones, aboga por una transformación necesaria y obligatoria, una verdadera refundación de todo el Sistema de Naciones Unidas y sus Órganos, bajo el Principio de la Multipolaridad, para actuar en beneficio de los países en desarrollo.

Es de sobra conocido que Naciones Unidas cada día va perdiendo vigencia en sus responsabilidades de promover el desarrollo y en la defensa de la soberanía e Independencia de los Estados Miembros, en especial, de los países en desarrollo, y no ha estado a la altura de sus responsabilidades, en lo que se refiere al cumplimiento de importantes y numerosas resoluciones adoptadas en sus respectivos Órganos.

Se requiere una inmensa solidaridad y una mayor voluntad política para que las Naciones Unidas contribuya realmente de forma integral a un mundo multipolar, a un verdadero Multilateralismo para defender los intereses de los países más afectados por las políticas imperialistas y neocolonialistas, sobre todo en los países pequeños.

No se pueden realizar reformas al consejo de seguridad porque Naciones Unidas se ha convertido en un instrumento de la política hegemónica y agresiva del imperialismo de EEUU en el mundo.

Recordamos por ejemplo, como la Corte Internacional de Justicia condenó a los EEUU y exigió indemnizar a Nicaragua por las acciones guerristas y las muertes derivadas de esas acciones, en la guerra terrorista que desataron que contra nuestro país en los años 80 y EEUU no solo no ha cumplido, sino que las Naciones Unidas no ha exigido el indispensable cumplimiento de esa histórica sentencia condenatoria.

Recordamos, entre tantas otras cosas inadmisibles, la insólita negativa de los Imperialistas de la Tierra, a escuchar el clamor general de las Naciones del Mundo, expresado en la Asamblea General de la ONU, llamando a cesar el criminal Bloqueo contra Cuba, y no hemos visto acciones contundentes de Naciones Unidas para hacer valer sus Resoluciones que son Mandatos de los Pueblos y Países.

Las Naciones Unidas sufren una deriva de su misión y una creciente decadencia, sin capacidad para servir a todos los países y pueblos del mundo, habiéndose entregado abyectamente a defender los intereses y agresiones imperialistas, obedientes y sometidos al imperialismo norteamericano.

Reconocemos y agradecemos que China y Rusia en su calidad de Miembros Permanentes del Consejo, han ejercido una actitud prudente y responsable sobre el uso del derecho de veto, contribuyendo así a la Paz y Seguridad Internacionales, y en especial, a los intereses de la gran mayoría de nuestros países en desarrollo.

Muchas Gracias.