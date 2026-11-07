Universidad La Sandino certifica a 258 emprendedores con nuevas herramientas para impulsar sus negocios

En saludo del 50 aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, la Universidad La Sandino certificó a 258 emprendedores que culminaron nueve cursos especializados, fortaleciendo sus conocimientos y capacidades para desarrollar sus propios negocios y ampliar sus oportunidades de crecimiento económico.

La rectora de esta casa de estudios, Brenda Flores, destacó que esta jornada representa la continuidad del compromiso de formar a miles de jóvenes y familias para contribuir al desarrollo del país.

Señaló que se continúa cumpliendo el sueño y mandato de los copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo de brindar herramientas de preparación profesional y técnica al servicio del pueblo.

Durante el proceso formativo, desarrollado a lo largo de nueve meses, los protagonistas recibieron capacitación en nueve especialidades, con el acompañamiento del Tecnológico Nacional. Entre los cursos impartidos figuran gestión del talento humano, costos y presupuestos, elaboración de páginas web y otras áreas de utilidad para el fortalecimiento de iniciativas económicas.

Flores también anunció que la universidad estará impulsando desde ya la prematrícula para sus carreras de ingeniería y licenciaturas, con el propósito de consolidar nuevos espacios de formación y permitir que más hombres y mujeres continúen preparándose con conocimientos integrales.

Entre los protagonistas se encuentra Kiliam Orozco, de Managua, quien calificó como muy positiva su experiencia de formación. Actualmente se desempeña como programador y decidió estudiar elaboración de páginas web para ampliar sus conocimientos, actualizar su perfil profesional y contar con nuevas herramientas que le permitan crecer en el campo tecnológico.

Por su parte, doña Inoa Téllez, originaria de Estelí, expresó el orgullo que siente al ver a su hija, Emily Aguilera, de 16 años, culminar su preparación en contabilidad para pequeños negocios.

Emily se dedica al maquillaje y consideró que los conocimientos adquiridos serán fundamentales para organizar mejor sus ingresos, administrar los costos y proyectar su emprendimiento hacia el futuro. Esta certificación representa para ella un paso importante en el sueño de fortalecer y hacer crecer su propio negocio de maquillaje, demostrando cómo la formación técnica puede convertirse en una herramienta para transformar ideas en oportunidades económicas.