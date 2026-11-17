La entrega de 100 viviendas en Residencial Las Madres, en Sabana Grande, y otras 50 en Residencial Nicaragua, está prevista para los días 18 y 25 de noviembre, como parte del Programa Bismarck Martínez, anunció la Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de la República.

«El Programa Bismarck Martínez estará entregando en estos días 150 nuevas viviendas a igual número de familias protagonistas», informó la Copresidenta de Nicaragua.

Mencionó que mañana miércoles 18, se entregarán 100 viviendas en Residencial Las Madres, en Sabana Grande, y el miércoles 25, otras 50 en Residencial Nicaragua, Carretera Norte, frente a la Zona Franca».

