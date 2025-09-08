Tradición, Arte y Juventud, así se vivió el Gran Baile del Huipil en la plaza Soberanía, Managua

Más de 2 mil jóvenes de todo el país protagonizaron la tarde de este lunes el Gran Baile del Huipil, una expresión cultural llena de color, música, arte y tradición, celebrada en la Plaza de la Soberanía.

La compañera Camila Ortega Murillo, Coordinadora Nacional de Economía Creativa, dijo: “Nos reunimos con alegría y orgullo patrio para celebrar nuestro Día Nacional del Huipil. Esta fiesta cultural rinde homenaje a nuestro patrimonio inmaterial, artístico y cultural, que refleja la creatividad de nuestros artesanos, la identidad de nuestros pueblos y la fuerza de nuestras tradiciones”.

Agregó: “Nuestro Gobierno impulsa este esfuerzo como parte de la jornada Septiembre Victorioso, Amor Patrio, Todos San Jacinto, reafirmando nuestro compromiso con la preservación y promoción de la historia, las costumbres y la riqueza de nuestra cultura. Hoy, al son de nuestra música nicaragüense, más de 2 mil jóvenes protagonistas y artistas de la danza lucen huipiles representativos de todas las regiones del país, proyectando a Nicaragua como un pueblo que defiende su identidad con amor, dignidad y creatividad”.

Asimismo, destacó que “Con esta celebración reafirmamos que el huipil no solo es herencia, sino también presente y futuro, acompañando a nuestro pueblo en su andar victorioso. Saludamos, en nombre de nuestros Copresidentes, el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, esta gran fiesta del huipil”.

Por su parte, la ministra de Educación, Mendy Aráuz, resaltó que el pueblo nicaragüense es una nación llena de arte, colorido y tradición; valores que se transmiten de generación en generación y que se reafirman en celebraciones como esta.

Durante el Gran Baile del Huipil se rindió homenaje a tres grandes maestros de la danza nicaragüense: Haydee Palacios, Irene López y Miguel Ángel Tercero, por su invaluable aporte al desarrollo y preservación del folclore nacional.

El evento también reafirmó la identidad cultural del pueblo nicaragüense y su compromiso con la preservación de sus raíces.

Entre los participantes destacaron el arquitecto Luis Morales Alonso, Co-Secretario de Economía Creativa, Innovadora y Emprendedora de la Presidencia; el compañero Enrique Armas, Vicealcalde de Managua; la compañera Darling Hernández, Ministra de la Juventud, entre otros.