Productores reportan cosecha de 213 mil 600 quintales de frijol rojo de enero a noviembre 2025

La segunda cosecha de frijol rojo es crucial para la seguridad alimentaria nacional, no solo satisfaciendo la demanda interna, sino también impulsando el empleo rural y dinamizando el comercio local.

Además, asegurando así la distribución hacia mercados nacionales y fortaleciendo los flujos de exportación.

De acuerdo al monitoreo que realiza el Ministerio Agropecuario (MAG), reporta un avance de cosecha de frijol rojo de 213 mil 600 quintales al mes de noviembre 2025.

Esta producción corresponde a la siembra de la época de postrera del ciclo productivo 2025-2026 que se realizó entre los meses de agosto y octubre 2025.