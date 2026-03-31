Policía Nacional refuerza seguridad en destinos turísticos y carreteras durante Semana Santa

La Policía Nacional anunció este martes el despliegue total de sus fuerzas para el periodo vacacional de Semana Santa, cubriendo los principales destinos turísticos y rutas en el territorio nacional.

Despliegue total policial para Semana Santa

La Comisionada General Vilma Reyes, dijo que el operativo cuenta con un tendido que abarca desde Chinandega hasta Ocotal, protegiendo toda la franja del Pacífico.

Agregó que el plan no solo se centra en el turismo de playa y sol, sino que también asegura el turismo ecológico y de montaña en departamentos como Matagalpa y Jinotega.

Se aplicará una política de tolerancia cero al alcohol para quienes están al volante. Bajo el lema “Un alto es una vida, un casco es una vida”, es obligatorio el uso del casco para conductor y acompañante, se prohíbe el exceso de pasajeros (máximo 2 por moto).

Además, se utilizarán alcoholímetros en puntos de control. Habrá una exigencia de revisión mecánica preventiva de los vehículos, debido a que se espera la movilización de más de 500 mil vehículos y un millón de personas.

La Policía ha dispuesto 480 puntos de vigilancia en el país, radares de velocidad y alcoholímetros, vigilancia de carreteras que conducen a los balnearios y zonas de alto riesgo, concluyó la Comisionada Reyes.

