Los hallazgos arqueológicos en la zona oriental de Managua, en la ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, fueron rescatas, estudiadas y ahora preservadas, 86 piezas arqueológicas.

El arqueólogo Edgard Espinoza, detalló que las ollas fúnebres, vasijas y molinos rudimentarios, que por su decoración y antigüedad datan de 300 años antes de Cristo, y hasta mil 550 después de Cristo.

“Somos varios arqueólogos en esta labor desde hace 11 meses, cuyas piezas encontradas representan más de 2 mil años de historia, y que da cuenta de una población muy grande, que vivió y se desplazó de un lugar a otro”, detalló el especialista Edgard Espinoza.

Explicó “que estas poblaciones, sufrieron los embates de las lluvias, y de erupciones volcánicas. La mayoría de objetos vienen de entierros, revelando como estaban organizados socialmente”.

“Con este trabajo arqueológico, estamos rescatando nuestra historia, y nos damos cuenta como nuestra sociedad ha venido cambiando con el tiempo”, aseguró el arqueólogo Edgard Espinoza.

En esta labor cuya presentación fue una preliminar, están presentes la Dirección de Patrimonio Histórico y el Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes.

