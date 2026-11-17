4 nicaragüenses afectados por la COVID en la última semana
El Ministerio de Salud informó que, del 10 al 17 de noviembre ha brindado atención y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 4 nicaragüenses con COVID confirmado.
De la misma forma 7 personas que estaban en seguimiento ya cumplieron con el período establecido.
Desde el inicio de la pandemia hasta este martes, el MINSA ha atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 17 mil 466 personas.
En la presente semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al COVID, y hasta la fecha ha logrado la recuperación de 17 mil 217 nicaragüenses.
El MINSA concluyó su informa destacando que sigue trabajando en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!
YA
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