El Ministerio de Salud informó que, del 10 al 17 de noviembre ha brindado atención y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 4 nicaragüenses con COVID confirmado.

De la misma forma 7 personas que estaban en seguimiento ya cumplieron con el período establecido.

Desde el inicio de la pandemia hasta este martes, el MINSA ha atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 17 mil 466 personas.

En la presente semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al COVID, y hasta la fecha ha logrado la recuperación de 17 mil 217 nicaragüenses.

El MINSA concluyó su informa destacando que sigue trabajando en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!

