Nicaragua logra reducción histórica del 83% en mortalidad materna en los últimos 19 años

El Gobierno de Nicaragua destacó este lunes un avance sin precedentes en la salud pública nacional: la reducción drástica de la mortalidad materna, que ha pasado de 93 fallecimientos por cada 100 mil nacidos vivos en el año 2006 a solo 16 al cierre del año 2025.

Esta cifra representa una disminución del 83% en los indicadores de mortalidad, una de las victorias más significativas en la protección de la vida de las mujeres nicaragüenses durante los 19 años del modelo de «Pueblo Presidente».

Según las autoridades sanitarias, este logro es el resultado directo de la implementación y fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar y Comunitario.

Este sistema ha permitido descentralizar la atención y garantizar servicios médicos gratuitos y especializados para las mujeres durante las etapas críticas del embarazo, el parto y el puerperio.

«La salud materna es una conquista del pueblo», señala el informe, subrayando que la atención oportuna ha sido la clave para salvar miles de vidas en las zonas urbanas y rurales del país.

El Gobierno reafirmó que estos resultados consolidan a Nicaragua como un referente regional en la restitución del derecho a la salud.

Asimismo, se informó que se mantendrá el monitoreo y la inversión en infraestructura hospitalaria y casas maternas para continuar reduciendo estos indicadores con «Amor, Responsabilidad y Fe».

