Nicaragua continúa sin registrar personas afectadas por el COVID

El Ministerio de Salud informó este martes que en la semana comprendida ene el 2 y el 09 de diciembre 2025, no se presentaron casos de COVID confirmado en Nicaragua.

La entidad sanitaria destacó que, desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, ha brindado atención y dado seguimiento responsable a 16 mil 819 personas.

Asimismo, el MINSA señaló que en la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID.

Finalmente se informó que hasta la fecha, el Ministerio de Salud ha logrado la recuperación de 16 mil 574 nicaragüenses que fueron afectados por el COVID, y sigue trabajando en la prevención y atención de las personas, en el Nombre de Dios.

