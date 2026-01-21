M&R: 98.6% de los nicaragüenses consideran que en Nicaragua se respira paz

Los resultados de un estudio del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública (SISMO), edición número 83, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, reveló que el 98,6 % de la población considera que en Nicaragua se respira paz.

El 98,6% siente que en Nicaragua se respira paz

Según M&R Consultores, autores del estudio, estos resultados muestran un amplio consenso ciudadano y una tendencia sostenida sobre la paz, la estabilidad y la confianza en el rumbo del país, en los últimos años.

La encuesta reveló también que los valores cristianos, las prácticas solidarias y los ideales socialistas continúan siendo percibidos como los principales fundamentos de la nación, con niveles de respaldo superiores al 96 %.

Asimismo, más del 93 % de los encuestados asocia el bienestar nacional con la paz, la seguridad, la estabilidad y la soberanía.

El estudio se realizó del 11 al 21 de diciembre de 2025, mediante 1.600 entrevistas cara a cara a nivel nacional, con un margen de error de más o menos un 2.5 % y un nivel de confianza del 95 %.

Durante la encuesta el 93.7% de los entrevistados se manifestó de acuerdo en que la paz en Nicaragua no debe ser puesta en riesgo en ninguna circunstancia, por ser una condición indispensable del bienestar económico y social.

Raúl Obregón Morales, gerente general de M&R Consultores, explicó que el 92.9% de los encuestados considera que debe preservarse la estabilidad del país en todo momento y circunstancia porque la estabilidad nos proporciona seguridad y propicia la inversión en el país.

Asimismo, el estudio reveló que al 85.6 % de la población le agrada el Copresidente Comandante Daniel Ortega y al 85.3% la Copresidenta compañera Rosario Murillo.

