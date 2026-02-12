Movimiento Ambientalista lanza estrategia Volcán Tour: Una ruta de aventuras por Nicaragua

En un esfuerzo por potenciar el turismo de aventura y el contacto con la naturaleza, el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, en coordinación con el INTUR y MARENA, realizó el lanzamiento oficial de la estrategia nacional “Volcán Tour”.

Descubre Nicaragua con Volcán Tour: Aventura y Naturaleza

Esta iniciativa busca posicionar los imponentes colosos de Nicaragua como destinos turísticos clave, fomentando el orgullo por nuestras bellezas naturales y la recreación sana.

Los jóvenes del Movimiento Guardabarranco presentaron un cronograma anual que propone la visita a un volcán diferente cada mes del año, en 12 Rutas Volcánicas.

La estrategia está diseñada especialmente para jóvenes aventureros y aficionados al senderismo que deseen explorar los paisajes únicos que ofrece la cordillera volcánica del país.

Además de promover el turismo, la estrategia busca sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de conservar estos ecosistemas protegidos por el MARENA.

Con el «Volcán Tour», se espera dinamizar la economía local de las comunidades aledañas a los volcanes y ofrecer una alternativa de esparcimiento que combine la actividad física con el conocimiento geográfico de Nicaragua.