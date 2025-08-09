Monster Truck, las bestias mecánicas que arrasaron en la Feria Ganadera

La Feria Ganadera vivió uno de sus momentos más espectaculares con el Show Monster Truck, un evento que hizo vibrar a más de 14 mil personas durante tres días de adrenalina pura.

Bajo la producción de Premier Producciones, que ya había traído este espectáculo en 2012 y 2016, Nicaragua recibió por tercera vez a estas máquinas imponentes de más de dos toneladas por camión y más de mil 800 caballos de fuerza rugiendo sobre la pista.

Fue un éxito rotundo y un reto logístico traer estos gigantes al país, comentó Pablo García, del Comité Organizador de Premier Producciones.

Detalló que la gira contó con cinco pilotos estadounidenses que demostraron su destreza al volante, haciendo saltar, girar y volar a estas bestias mecánicas frente a un público emocionado.

Además, los asistentes pudieron tomarse fotos junto a un Monster Truck de exhibición, llevándose un recuerdo único de este show que combinó potencia, destreza y espectáculo.