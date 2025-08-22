type here...
viernes, agosto 22, 2025
Nicaragua

MITRAB promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad

Por Quique GonCan
El Ministerio del Trabajo (MITRAB), en colaboración con la Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FECONORI), realizó un taller de formación sobre la «Guía para la inclusión laboral de personas con discapacidad».

El evento contó con la participación de 45 representantes de empleadores y trabajadores de 26 empresas privadas de Managua, Matagalpa, Jinotega, León, Masaya, Rivas y Granada.

El taller, que incluyó un intercambio de experiencias con personas con discapacidad que ya están trabajando, tuvo como objetivo abordar el marco legal para la inclusión y sensibilizar a los empleadores sobre la importancia de la práctica de valores en la relación con estos trabajadores.

