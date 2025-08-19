MINSA registra 73 personas con COVID confirmado durante la última semana

El Ministerio de Salud informó este martes que en la semana comprendida entre el 12 y el 19 de agosto dio seguimiento responsable y cuidadoso a 73 nicaragüenses con COVID confirmado.

De la misma forma 55 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso ya cumplieron con el período establecido.

El MINSA señaló que desde el inicio de la pandemia hasta este martes ha brindado atención y dado seguimiento responsable a 16 mil 619 personas.

La entidad sanitaria agregó que en la presente semana NO se presentaron fallecidos atribuibles al COVID.

Asimismo indicó que hasta la fecha han logrado la recuperación de 16 mil 301 nicaragüenses y siguen trabajando en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!

