Ministerio de Promoción de Emprendimientos registra 17 mil nuevos negocios y 85 mil empleos

17 mil nuevos emprendimientos en distintos sectores económicos se registran a lo largos de este año, mismos que han generado 85 mil nuevos empleos.

17 000 nuevos emprendimientos impulsan el empleo

El Ministerio de Promoción de Emprendimientos informó que en enero surgieron 732 negocios, generando 3,660 nuevos empleos; en febrero 1,705 nuevos emprendimientos, generando 8,525 nuevos empleos; en marzo, 1,700 nuevos emprendimientos, generando 8,500 nuevos empleos.

En abril 1,694 nuevos emprendimientos, generando 8,470 nuevos empleos; en mayo, 1,281 nuevos emprendimientos, generando 6,405 nuevos empleos; en junio 1,511 nuevos emprendimientos, generando 7,555 nuevos empleos; julio reporta 1,420 nuevos emprendimientos, generando 7,100 nuevos empleos.

Mientras, en agosto se establecieron 1,701 nuevos emprendimientos, generando 8,505 nuevos empleos; septiembre; 1,592 nuevos emprendimientos, generando 7,960 nuevos empleos; en octubre 1,289 nuevos emprendimientos, generando 6,445 nuevos empleos; en noviembre 1,329 nuevos emprendimientos, generando 6,645 nuevos empleos.

Durante diciembre se abrieron 231 ventas de productos alimenticios, entre ellos, comedores, negocios de leche agria, fritangas, tortillerías, panaderías, ventas de verduras, carnicerías entre otras.

Además, 489 medianos y pequeños negocios; entre pulperías, tiendas, ventas de ropa usadas, misceláneas, venta y reparación de celulares, venta de productos varios. También 51 talleres de ebanistería, carpintería, construcción, de mecánica automotriz, de refrigeración, soldadura, entre otros.

De la misma forma, 220 negocios entre clínicas, veterinarias, barberías, salones de belleza, servicios de transporte, gasolineras; 40 restaurantes, bares, centros turísticos, hostales, hoteles, etc; 15 otros servicios; como son sucursales bancarias, centros de crédito, bienes raíces y envíos de remesas.

