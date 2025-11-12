Masaya se prepara para vivir el tradicional toro venado el malinche, “Carmen Toribio in memoriam”

Las familias de Masaya ya están listas para celebrar el Toro Venado El Malinche “Carmen Toribio In Memoriam”, una tradición que cumple 136 años de historia y que mantiene viva la esencia cultural y el folclore de esa ciudad conocida como la cuna del arte popular y patrimonio de la nación.

En una visita a Tu Nueva Radio Ya, la reconocida tradicionalista Martha Toribio y el vicealcalde de Masaya, Constantino Tapia, invitaron a participar en este evento que iniciará el viernes 14 de noviembre con el desfile de candidatas y luego la elección de las indias bonitas del Torovenado El Malinche.

La celebración continuará el domingo 16 de noviembre a partir de las 10 de la mañana con un recorrido que saldrá de la casa de la familia Toribio por las principales calles de Masaya en un ambiente lleno de colorido, música, danzas y expresiones culturales que reflejan la idiosincrasia del pueblo masayense.

En tanto el lunes 17 de noviembre a las 10 de la mañana será efectuada la lavada de trastes y la parada del banco en la casa de la familia Toribio.

El vicealcalde Tapia destacó que la Policía Nacional, la Cruz Blanca, el Cuerpo de Bomberos y la alcaldía municipal, trabajan en conjunto para garantizar una fiesta segura y en paz.

“Masaya lo tiene todo y está lista para recibir a las familias nicaragüenses en esta gran jornada de tradición, cultura y devoción”, concluyó el funcionario.