Magia, luces y alegría: Olof Palme da la bienvenida a la navidad con el encendido de gigante árbol

En un ambiente de mucha alegría, villancicos navideños, luces, regalos y mucha magia se realizó la encendida del árbol navideño en el Centro de Convenciones Olof Palme, Managua, la noche de este martes, dando así la bienvenida a la temporada navideña.

La compañera Karla Cuadra, gerente general del Olof Palme, agradeció a las familias por acompañarles en la encendida del árbol navideño, y disfrutar en un ambiente de mucha alegría en la Villa Navideña escenificada por las marcas patrocinadoras, emprendedores y Casas Temáticas del Centro de Convenciones.

“La Villa Navideña cuenta con una estación de chocolate caliente, una estación de pasta, la estación para escribir la carta a Santa Claus y al Niño Dios, una estación de pasteles para personalizarlos, una tienda navideña, tenemos presencia de la Casona, la Chumila, una tienda navideña”, agregó Cuadra.

Los niños además de disfrutar de dulces y exquisitas degustaciones, se divirtieron con prácticas de pinturas y selfis con personajes alusivos a la navidad como Santa Claus, los renos, el Greench, entre otros.