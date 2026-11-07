Juventud Sandinista honra con ofrenda floral a los Héroes de la Revolución en el Cementerio Periférico

En un ambiente de patriotismo, emoción y memoria histórica, jóvenes de la Juventud Sandinista depositaron una ofrenda floral en el Cementerio Periférico de Managua, en homenaje a Carlos Roberto Huembes, el comandante Eduardo Contreras, Silvio Reñazco y Rogelio Picado, héroes recordados por su entrega y compromiso con la lucha revolucionaria.

Uno de los momentos más emotivos fue la presencia de Auxiliadora Huembes, hermana de Carlos Roberto Huembes, quien se mostró profundamente conmovida al observar a las nuevas generaciones rendir tributo a su hermano y mantener vivo su legado.

Destacó que los sueños de Carlos Roberto se reflejan en conquistas como la salud integral para la población.

Por su parte, Axel Gadea, coordinador de Juventud Sandinista del Distrito I, expresó que recordar a los héroes es reconocer su amor a la patria y el compromiso demostrado durante la lucha revolucionaria.

Asimismo, resaltó que sus ejemplos continúan inspirando a la juventud nicaragüense.

La colocación de flores representó un gesto de respeto, admiración y gratitud hacia quienes forman parte de la historia revolucionaria del país.

Con este homenaje, la Juventud Sandinista reafirmó su compromiso de preservar la memoria histórica y honrar a quienes dejaron un legado de lucha, sacrificio y amor a Nicaragua, demostrando que los héroes permanecen vivos mientras sus ideales sigan presentes en el corazón del pueblo.