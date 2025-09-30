Inicia Campaña de Vacunación “Salud y Bienestar en Centros Penitenciarios” en Nicaragua

Este Martes 30 de Septiembre, por orientaciones del Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo nuestro Gobierno Sandinista iniciará la Campaña de Vacunación “Salud y Bienestar en los Centros Penitenciarios” de todo el País.

Nuestra meta es proteger la Vida y la salud de 21 mil personas contra la fiebre amarilla, COVID-19, influenza y tétanos, igualmente garantizaremos la aplicación de la vacuna contra neumococo a personas mayores de 50 años.

El acto de lanzamiento se hará en el Centro Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa, Managua. Esta campaña se realizará anualmente en todos los centros penitenciarios del País.

¡Vamos Con Daniel y Rosario!

¡Siempre Más Allá!