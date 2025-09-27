Gobierno Sandinista promueve cultura, turismo y economía en la XVI Expo Ometepe 2025

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional inauguró la XVI Edición de Expo Ometepe 2025, con un desfile lleno de color, música y cultura emprendedora, iniciativa que permite incentivar la economía e impulsar el turismo en la Isla de Ometepe.

En el desfile participaron comparsas y bandas rítmicas de los municipios de Altagracia y Moyogalpa, que mostraron sus danzas, su arte, mitos y leyendas.

En este segundo día de la Expo Ometepe, las jóvenes Reinas Nicaragua, Embajadoras de Amor a Nicaragua, participaron en distintas actividades dirigidas a promover el turismo en esta isla declarada Reserva de Biosfera en el 2010.

La Reina Nicaragua 2025, Grethel Gámez, junto a la Princesa Isabela Salgado y Hanny Martínez, Reina Nicaragua Rivas, disfrutaron de los encantos de la Isla de Ometepe.

Gámez destacó que la Isla de Ometepe «es un lugar único, encantador, la única isla en el mundo que tiene dos volcanes con diversidad natural, llena de leyendas y paisajes hermosos».

En la Expo Ometepe participaron 56 emprendedores ofertando comidas, artesanías, ropa y textiles, bisutería, cuero y calzado, agricultores y otros rubros económicos.

La alcaldesa de Moyogalpa María Leybi Mena, destacó que la Isla de Ometepe ha crecido en su economía gracias al firme apoyo que hace el Gobierno Sandinista a todos los sectores, con especial énfasis en los servicios turísticos comunitarios.

En la inauguración participaron la codirectora del Intur Anasha Campbell, el Ministro del Marena Javier Gutiérrez, el codirector del Instituto Nicaragüense de Deportes Daniel Sequeira, las alcaldesas de Moyogalpa María Leybi Mena y de Altagracia Aurora Álvarez y las familias de la zona.

En este segundo día de la Expo Ometepe se realizaron actividades como: Desafío Extremo Ometepe en la barrera de toros de Moyogalpa, la feria «Sabores y colores de Ometepe», el inicio de la campaña: Yo adopto un árbol en amor a Ometepe, concurso de arte, premiación de ganadores del Desafío Extremo Ometepe y el desfile artístico y cultural «Viva Ometepe», la Pasarela de Moda Sostenible y culminó con una fiesta amenizada al ritmo del grupo Skandalo.