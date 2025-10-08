Gobierno Sandinista destina a SILAIS 40 ambulancias de alta tecnología valoradas en 86 millones de córdobas

El Gobierno Sandinista, a través del Ministerio de Salud, entregó este martes, 19 nuevas ambulancias completamente equipadas para fortalecer la atención de emergencias médicas.

Nicaragua refuerza emergencias con 40 nuevas ambulancias

17 de estos medios fueron asignados a la Central de Ambulancias de Managua, uno al Hospital Primario de San Rafael del Sur y otra al Hospital Solidaridad.

Mañana miércoles a las dos de la tarde, en el Centro de Insumos para la Salud, ubicado en Mateare, también serán entregadas otras 21 ambulancias, de las cuales 6 van para Las Minas; 5 a Bilwi; 4 a Jinotega; 3 a la Costa Caribe Sur y 3 a Matagalpa.

En la adquisición de los medios de emergencias se realizó una inversión de 86 millones 200 mil córdobas, marcando un esfuerzo significativo para fortalecer la atención de emergencias a nivel nacional.

Cada una de las nuevas ambulancias está completamente equipada para brindar atención prehospitalaria oportuna y segura.

El equipo especializado incluye: Monitor de signos vitales y desfibrilador, equipo de reanimación y ventilador manual, camillas móviles y tanque de oxígeno, aspirador y compartimentos dedicados para medicamentos.



