Gobierno Sandinista destina a SILAIS 40 ambulancias de alta tecnología valoradas en 86 millones de córdobas
El Gobierno Sandinista, a través del Ministerio de Salud, entregó este martes, 19 nuevas ambulancias completamente equipadas para fortalecer la atención de emergencias médicas.
17 de estos medios fueron asignados a la Central de Ambulancias de Managua, uno al Hospital Primario de San Rafael del Sur y otra al Hospital Solidaridad.
Mañana miércoles a las dos de la tarde, en el Centro de Insumos para la Salud, ubicado en Mateare, también serán entregadas otras 21 ambulancias, de las cuales 6 van para Las Minas; 5 a Bilwi; 4 a Jinotega; 3 a la Costa Caribe Sur y 3 a Matagalpa.
En la adquisición de los medios de emergencias se realizó una inversión de 86 millones 200 mil córdobas, marcando un esfuerzo significativo para fortalecer la atención de emergencias a nivel nacional.
Cada una de las nuevas ambulancias está completamente equipada para brindar atención prehospitalaria oportuna y segura.
El equipo especializado incluye: Monitor de signos vitales y desfibrilador, equipo de reanimación y ventilador manual, camillas móviles y tanque de oxígeno, aspirador y compartimentos dedicados para medicamentos.