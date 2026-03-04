Gobierno garantiza pago adelantado del mes de marzo 2026 para trabajadores del Estado

Los trabajadores del Ministerio de Salud (MINSA) y del Ministerio de Educación (MINED) recibieron, hoy, el pago adelantado del mes de marzo, como parte del cumplimiento de los derechos laborales del Gobierno Sandinista, para una vida tranquila y segura.

Pagos adelantados del MINSA y MINED impulsan economía

Así los servidores públicos con su salario pagan las necesidades básicas del hogar y dejan una parte para salir con sus familiares a recrearse.

Con la entrega del salario del mes de marzo no solo se benefician los trabajadores del Estado de Nicaragua, también el sector económico, los comerciantes y emprendedores que ven un aumento en sus ventas.

Benjamín Barreto, del área de Cooperación Externa, agradeció a nuestro Buen Gobierno que anuncia que se va a pagar adelantado. “Mi pago me garantiza cumplir con pagos de vivienda, pagos básicos, movilización y una parte para la recreación en familia, que es básico para la salud mental”, aseguró.

