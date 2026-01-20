Durante la última semana no se registraron casos de COVID en Nicaragua

El Ministerio de Salud informó este martes que en la semana comprendida entre el 13 y el 20 de enero, en Nicaragua no se presentaron casos de COVID confirmado.

Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el MINSA ha atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 823 personas.

Asimismo, la entidad sanitaria destacó que en la última semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID.

También subrayó que hasta la fecha se ha logrado la recuperación de 16 mil 578 nicaragüenses, y sigue trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!

