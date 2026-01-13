Durante la última semana no se presentaron casos de personas afectadas por COVID en Nicaragua

El Ministerio de Salud informó que en la semana comprendida entre el 06 y el 13 de enero 2026, no se presentaron casos de Covid confirmado.

La entidad sanitaria detalló que, desde el inicio de la pandemia hasta hoy, ha atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16 mil 823 personas.

El MINSA destacó que en la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al Covid y resumió que hasta la fecha ha logrado la recuperación de 16 mil 578 nicaragüenses y sigue trabajando, en la prevención y atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!