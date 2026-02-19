Cinemateca Nacional proyecta película Sandino

En conmemoración del 92 aniversario del paso a la inmortalidad del General Augusto C. Sandino, la Cinemateca Nacional realizó este 18 de febrero la proyección especial del filme “Nicaragua: ¡El Sueño de Sandino Vive!”.

Sandino Vive: Proyección Inspira a Nuevas Generaciones

El evento se desarrolló bajo el lema «Sandino: ¡Luz, Vida y Verdad!», consolidándose como un espacio de reflexión sobre el legado de lucha, amor y solidaridad que define la identidad nicaragüense.

La actividad central consistió en la exhibición de la película “Sandino”, dirigida por el cineasta Miguel Littin.

La obra permitió a jóvenes universitarios, docentes y público en general profundizar en la vida y obra del Padre de la Revolución, destacando la vigencia de sus ideales de justicia, autonomía y dignidad nacional.

La jornada funcionó como un tributo a su memoria y como una fuente de inspiración para las nuevas generaciones en la construcción de un futuro de paz y prosperidad.

Este encuentro cultural se llevó a cabo en cumplimiento de las políticas educativas y culturales del Gobierno sandinista liderado por el Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo.

Con estas iniciativas, Nicaragua reafirma su compromiso con la memoria histórica y la soberanía, recordando que el ejemplo de Sandino continúa guiando el bienestar y la unidad de la nación.



