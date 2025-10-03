Buen gobierno de Nicaragua inicia obras preliminares del Puerto de Aguas Profundas

El Buen Gobierno Sandinista, liderado por el Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, comenzó con las primeras obras de infraestructura para el proyecto del Puerto de Aguas Profundas en el Caribe nicaragüense.

Los trabajos iniciales se concentran en la preparación del terreno y la construcción de una carretera de aproximadamente 11 kilómetros.

Esta vía conectará la localidad de Kukra Hill con la costa del Mar Caribe, específicamente en la zona conocida como Falso Bluff.

Además de la carretera, la fase inicial incluye la construcción de dos importantes puentes.

En el Río Kukra, se constató el traslado de maquinaria pesada en plataformas, así como el movimiento de embarcaciones con trabajadores, evidenciando el inicio formal de las labores.

La población de Kukra Hill y Bluefields ha manifestado una gran alegría ante el visible movimiento de maquinaria y personal, debido a las fuentes de empleo que este megaproyecto está generando para las familias de la Costa Caribe.

Dado que esta primera etapa de construcción podría tardar un tiempo considerable, las expectativas laborales en la zona son considerablemente altas.