Barrileras Nicaragua celebra su primer aniversario con competencia ecuestre este sábado

Este sábado siete de marzo, la organización Barrileras Nicaragua celebrará su primer aniversario con una serie de competencias ecuestres llamadas «Con Todo y contra Todo».

Kenya Cisneros, directora de Barrileras Nicaragua, mencionó que el evento será realizado en la Subasta Ganadera “El Corral”, ubicada en el kilómetro 24 de la carretera Panamericana Norte, saliendo de Managua a mano derecha.

El evento inicia a las tres de la tarde, el precio del boleto para poder ingresar al local es de 400 córdobas y será vendido el día del evento.

En Barrileras Nicaragua habrá carreras entre Polos y exhibición de la nueva disciplina ecuestre «El Rescate a la Princesa».

En todas las competencias la habilidad de los montados será puesta a prueba.