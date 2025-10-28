Anuncian III Edición del Festival del Arte y Cultura a realizarse en Rivas

Con el objetivo de acercar al resto del país la riqueza cultural, artística y ancestral de la Costa Caribe Nicaragüense, este 8 y 9 de noviembre se realizará la Tercera edición del Festival del Arte y Cultura Caribeña.

Festival del Arte y Cultura Caribeña en Nicaragua

La actividad se realiza en el marco de la conmemoración del 38 aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, y del Día Nacional de la Cultura Garífuna.

El anuncio fue dado a conocer por autoridades del Instituto Nicaragüense de Turismo, (INTUR); Instituto Nicaragüense de las Culturas, Pueblos y Juventudes; Secretaría de Economía Creativa; Gobiernos Regionales de la Costa Caribe Norte y Sur, junto a las alcaldías de Bluefields y Puerto Cabezas.

Esta celebración reafirma el valor y el respeto hacia los pueblos originarios y afrodescendientes que conforman la diversidad de nuestra nación.

