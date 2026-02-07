Alcaldía de Managua prepara escultura monumental por el Centenario del Cardenal Miguel Obando y Bravo

Con profundo respeto y admiración, el joven escultor Orlando Reyes trabaja en una obra dedicada a la memoria y legado del Cardenal Miguel Obando y Bravo, reconocido como prócer de la paz y la reconciliación nacional.

La escultura busca dignificar su figura y acercar a las nuevas generaciones al mensaje de amor, diálogo y concordia que marcó su vida pastoral.

Para el artista, este proyecto tiene un valor profundamente personal pues Orlando tuvo el privilegio de conocer al Cardenal, experiencia que inspira cada trazo del diseño.

“Pretendo que conozcan más de su legado de amor y reconciliación”, expresó destacando la admiración que siente por el trabajo multifacético de Obando y Bravo como docente, mediador en conflictos, impulsor de labores sociales y figura clave en momentos decisivos del país.

El diseño escultórico parte de la sobriedad de su investidura, incorporando de manera natural el símbolo de la paloma, universalmente asociado a la paz, sin romper la armonía visual ni la expresión humana del Cardenal, detalló Reyes.

Agregó que uno de los mayores retos técnicos será lograr la honestidad en las expresiones faciales, transmitiendo serenidad, firmeza y esperanza.

El escultor comentó que actualmente se realizan estudios para definir los materiales más adecuados para la escultura, entre concreto o fibra de vidrio.

Se prevé que unas 10 personas participen en la ejecución de la obra, la cual podría estar lista en un plazo de tres a cinco meses.

Esta escultura marcará la primera obra propia en la carrera de Orlando Reyes, quien anteriormente ha colaborado con reconocidos artistas como Sócrates Martínez, participando en proyectos emblemáticos como los obeliscos de la Hacienda San Jacinto y las palomas del Museo San Juan Pablo, ubicadas en Allende.

Curiosamente, Orlando se formó inicialmente en la carrera de Administración, estudiando en paralelo las artes como una forma de catarsis personal, camino que hoy se consolida con este homenaje de profundo significado espiritual y social.

Esta escultura del Cardenal Miguel Obando y Bravo es iniciativa de la Alcaldía de Managua y no solo será una pieza artística, sino un símbolo vivo de reconciliación y paz, un llamado permanente a la unidad desde el arte y la memoria colectiva.