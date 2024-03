Marvel Zombies: la serie animada estará apuntada a un público adulto por su violencia explícita e intensidad

El ejecutivo de Marvel Studios, Brad Winderbaum, asegura que la producción de Disney+ honrará a los cómics de Robert Kirkman

Luego de preparar el camino con un memorable episodio de la primera temporada de What If…?, Disney se volverá a meter en el terreno de los no muertos con la serie animada Marvel Zombies. Como es de esperarse, esta producción retomará la idea de Robert Kirkman de las viñetas (The Walking Dead) y tiene previsto presentar a algunos de los superhéroes conocidos en sus versiones más monstruosas.

Una característica que ha elevado el interés de los aficionados es que Marvel Zombies tendrá una calificación para adultos por su crudeza, lo que la sitúa en un club bastante exclusivo del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), que -hasta la fecha- solo incluye a películas como Deadpool & Wolverine y a series como Echo.

“En términos de animación más madura, estamos haciendo una serie de Marvel Zombies ahora mismo que es bastante intensa y que es sin duda una serie TV-MA”, dijo Brad Winderbaum, Director de Streaming, Televisión y Animación de Marvel Studios sobre su clasificación, en el marco de la promoción de la recién estrenada X-Men ‘97.

Comparándolo con el regreso de los mutantes a la pantalla de Disney+, el ejecutivo añadió: “Y de nuevo, se esta tratando de honrar los cómics. Y lo mejor de los cómics era que no se andaban con rodeos. Eso es lo que pretendemos también con este proyecto”.

Marvel Zombies surge como una serie derivada del cómic homónimo y del episodio de What If…? estrenado en 2021. Aunque este presentaba algunas secuencias impactantes, no era tan violento como podría haber sido debido a la clasificación que había recibido la producción en ese entonces. Sin embargo, todo indica que este spin-off redoblará la apuesta con un buen nivel de gore.