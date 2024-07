‘Shrek 5’ llegará en julio de 2026

¡Toma tu antorcha y tu rastrillo! Vuelve el ogro favorito de todos: la última película de la franquicia «Shrek» se estrenará a mediados de 2026.

El estudio Dreamworks Animation confirmó en una publicación en X que «Shrek 5» llegará a la gran pantalla el 1 de julio de 2026, 14 años después del estreno de la anterior entrega.

Mike Myers pondrá voz al ogro del mismo nombre, Cameron Diaz regresará como la princesa Fiona y Eddie Murphy repetirá su papel como el incontenible Donkey.

La primera película de «Shrek» fue un gran éxito cuando se estrenó en 2001, y dio lugar a las secuelas «Shrek 2» en 2004, «Shrek the Third» en 2007 y «Shrek Forever After» en 2010.

También se estrenó en 2011 una película derivada, «Puss in Boots», protagonizada por el gato forajido al que pone voz Antonio Banderas, y una secuela, «Puss in Boots: The Last Wish», estrenada en 2022.

Aún no se ha confirmado si Banderas participará en la última entrega.

Murphy filtró la noticia de su propia participación en una entrevista con la publicación Collider en junio, y también dijo que el burro tendrá su propia película spinoff.