Confirman que Bob Esponja es autista

En una revelación que ha dejado a más de un fanático con la boca abierta, Tom Kenny, el actor que presta su voz al icónico personaje de Bob Esponja, confirmó en la Motor City Comic Con 2024 que nuestro amigo amarillo favorito está dentro del espectro autista.

«Bob Esponja también está en el espectro, como personaje», declaró Kenny en un video que se ha vuelto viral en las redes sociales.

El actor compartió una anécdota sobre un encuentro con un fanático en una convención anterior, quien le preguntó directamente si Bob Esponja era autista.

Kenny respondió afirmativamente, reconociendo que esta característica es parte de lo que hace a Bob Esponja tan especial y querido por el público.

«Le dije: ‘¿Sabes qué? Ese es su superpoder, de la misma manera que ese es tu superpoder'», recordó Kenny, destacando la importancia de la neurodiversidad y la representación en los medios de comunicación.

Esta revelación ha generado un gran revuelo en la comunidad de fanáticos de Bob Esponja, quienes han expresado su apoyo y admiración por la decisión de Kenny de hablar abiertamente sobre el tema.

Muchos han señalado que la representación de personajes autistas en la televisión puede ayudar a crear conciencia y aceptación sobre esta condición.

tom himself said spongebob was on the spectrum at motor city comic con!! i got to see the panel and my dad got this video of it which i had to screen record cuz it was on facebook tom was really nice to everyone and made sure everyone got to ask their questions!! pic.twitter.com/hpAtPKFaby