Remiten a juicio a mecánico que mató a jovencito en el barrio Pablo VI de Managua

La doctora Gloria María Saavedra Corrales, Jueza Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, dejó en prisión preventiva y remitió a juicio para el 17 de marzo, a Pedro Alberto Dávila Martínez, de 28 años, quien fue acusado por el homicidio del jovencito Alejandro Daniel Torres López, de 15 años.

Pedro Alberto Dávila Martínez, de 28 años

El hecho ocurrió cerca del colegio del barrio Pablo VI, en el Distrito III de Managua, la noche del miércoles 4 de febrero, cuando el mecánico de motos Pedro Dávila, se encontraba en la vía pública portando una pistola, acompañado de dos desconocidos armados con machetes.

En ese momento, Alejandro Torrez y un amigo se toparon con los sujetos que se mostraban amenazantes, por lo que en un intento de evitar que se les acercaran, comenzaron a lanzar piedras para mantener distancia.

Sin embargo, Dávila Martínez se acercó a 23 metros de los adolescentes y realizó dos disparos, uno de los cuales impactó en el pecho de Alejandro, perforándole los pulmones y causándole otras lesiones, que lo llevaron a una muerte rápida.

Tras el mortal ataque, el mecánico pistolero y sus acompañantes huyeron del lugar hasta que las autoridades lograron la captura de Dávila en la comarca Virgen Morena, en el departamento de Rivas.

Según los archivos judiciales, Pedro Dávila ya ha sido acusado por tráfico de drogas, agresión y violencia psicológica, y ahora enfrenta la acusación por el crimen de Alejandro Torres, quien estudiaba barbería para poner su negocio.

El infortunado quinceañero habitaba en el barrio El Recreo, y era el único hijo varón del vendedor ambulante, Alejandro Torres Avendaño, de 59 años, quien junto a su familia lo sepultaron en la comunidad Puertas Viejas, Matagalpa.

