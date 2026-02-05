Adolescente conocido como «Chichagua» es ultimado de un balazo en el barrio Pablo VI

Varios sujetos fueron detenidos por la Policía con relación al crimen del jovencito Alejandro Daniel Torres López, de 15 años, cometido ayer miércoles del colegio media cuadra al lago en el barrio Pablo VI, Distrito III de Managua.

Alejandro Daniel Torres López, de 15 años

El señor Alejandro Torres Avendaño, de 59 años, dijo que su hijo fue asesinado a balazos por vagos con los que se encontró cuando regresaba de visitar a su novia en el barrio San Judas a las 9 con 15 minutos de la noche.

El adolorido padre indicó que supone que su hijo tenía rencillas con sujetos con los que pudo haber peleado antes en el colegio, que son los que acabaron con su vida y supo del hecho por una amiga que llegó a avisarle.

Alejandro Torres Avendaño, padre de la víctima

El martes el joven Alejandro Daniel había cumplidos sus 15 años, era el único varón de cuatro hijos, cursaba el 5to año de secundaria, había aprendido el oficio de barbero y soñaba con tener su propio negocio.

Su señora madre es doña Herminia López Reyes, de 54 años, quien quedó destrozada por la muerte de su hijo, quien será velado esta noche en el barrio El Recreo, del Instituto Benjamín Zeledón una cuadra larga al lago y media arriba.

Don Alejandro dijo que mañana a las cuatro de la mañana, el cuerpo del joven será trasladado a la comunidad de Puertas Viejas, Matagalpa, en donde ya tienen una bóveda disponible para darle el último adiós.

El señor agregó que la mayor parte de su vida se ha dedicado a la venta ambulante de hot dog y cerdo asado para mantener a su familia, y que siempre aconsejó a su hijo de no andar muy noche en la calle, porque es peligroso.

Sin embargo, el jovencito se confió y encontró la muerte a manos de los vagos, supuestamente originarios del barrio La Esperanza, de los cuales varios ya están en manos de las autoridades de la Policía Nacional.