Motociclista ebrio que mató a señora es condenado a 6 años de prisión

Fernando Jimmy Talavera, de 50 años, fue sentenciado por la juez segundo de Distrito Penal de Juicio de Carazo, María Rivera, a 6 años de prisión por el delito de homicidio imprudente de quien en vida fue la señora María Luisa López García, de 61 años.

La tragedia vial ocurrió la tarde del pasado 14 de diciembre, de la entrada del barrio El Socorro 3 cuadras al sur, en el municipio de San Marcos, Carazo.

El accidente de acuerdo a la acusación ocurrió cuando Talavera conduciendo con 1.65 gramos de alcohol por litro de sangre, atropelló a doña María López, dejándola gravemente herida, en tanto un menor de edad que caminaba con la víctima, resulto ileso.

La señora López García, fue llevada al hospital Regional Santiago, en Jinotepe, falleciendo cuando era transferida al hospital Lenin Fonseca, en Managua.

