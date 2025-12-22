Conductor que mató a pareja en motocicleta se compromete a pagar más de 27 mil dólares

El ingeniero agrónomo Gabriel Antonio Argüello Torres, de 68 años, se comprometió a pagar un millón 05 mil 644 córdobas, equivalentes a poco más de 27 mil dólares, para que suspenda el proceso penal en su contra, tras caer preso por la muerte de una pareja.

Yader Alejandro Avendaño, y Karla Vanessa Mora Cortez

Argüello Torres fue acusado por el homicidio imprudente de Yader Alejandro Avendaño y Karla Vanessa Mora Cortez, ocurrida durante un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 10.5 de la Carretera Sur, el pasado 7 de noviembre.

La mediación, fue admitida el 17 de diciembre, por la doctora María José Morales Alemán, Jueza Segundo Local Penal de Managua, al considerar que los hechos corresponden al delito de homicidio imprudente, lo que permitió aplicar el principio de oportunidad.

En el acta de mediación se detalla el resarcimiento económico individual para cuatro menores: uno hijo del fallecido Yader Alejandro Avendaño y tres hijos, de 14, 9 y 7 años, de la ahora difunta Karla Vanesa Mora Cortez.

Gabriel Antonio Argüello Torres, de 68 años

El abogado acusador de una familia de las víctimas dijo que aceptaron la mediación y solicitaron la suspensión total del proceso penal, lo cual se haría efectivo hasta que los pagos totales se hagan efectivos.

La fatalidad sucedió cuando la pareja estaba detenida en una motocicleta a la espera de girar y fue impactada por detrás por la camioneta conducida por Argüello Torres, sufriendo graves lesiones que les provocaron la muerte.

De acuerdo con los archivos judiciales, el ingeniero agrónomo Gabriel Argüello ya ha enfrentado diversos procesos en los tribunales de justicia por distintas causas.