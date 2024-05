Jeremiah Estrada, de San Diego, establece récord de ponches de manera consecutiva en MLB

Los Padres de San Diego derrotaron la noche del martes 4-0 a Miami y el lanzador Jeremiah Estrada abanicó a todos los bateadores de los Marlins que enfrentó. Fueron tres de manera consecutiva para llegar a trece dominados por la vía del strike seguidos.

“Es un poco difícil de creer, todavía lo estoy asimilando. Simplemente siento que hice mi trabajo”, declaro Estrada después del partido.

Estrada presenta una recta de 95 millas por hora, slider y un cambio de dedos separados al que él llama “chitter”, Estrada arrancó la racha ponchando a cinco Rojos de Cincinnati manera consecutiva para terminar su presentación el jueves, luego abanicó a cinco Yankees más el domingo y este martes tres seguidos de Miami.

Con su segundo ponche el martes, el diestro superó al cerrador venezolano de los Filis, José Alvarado, por la mayor cantidad de ponches seguidos de parte de un lanzador desde por lo menos 1961. Estrada finalizó la noche recetando su 13er ponche en fila.

Es una recta élite destacó el manager de los Padres, Mike Shildt. Esta noche, lanzó algunos splitters bien venenosos. El comando de sus pitcheos secundarios, a la par con una recta especial en la zona – esa es la receta para conseguir 13 ponches seguidos, declaro el manager a la página oficial de la MLB.

Con su desempeño del martes, Estrada mejoró su efectividad a 0.55. El derecho a ponchado a 18 de los últimos 21 bateadores que ha enfrentado. Todo esto con apenas 16.1 entradas de experiencia en la Gran Carpa previo a este año.

Nada mal para el joven de 25 años originario de Palm Desert, California, quien ya ha asumido el rol de preparador de mesa del cerrador venezolano Robert Suárez en el bullpen de San Diego.

13 straight strikeouts is unreal, an MLB record…but having every single one of those batters go down swinging is a once in a lifetime event. Utter dominance from Jeremiah Estrada pic.twitter.com/CoV8WIhazF