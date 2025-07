Selena Gómez y Benny Blanco se darán “El si acepto” en Septiembre

Los cantantes Selena Gómez y Benny Blanco se preparan para dar el “sí, acepto” en lo que promete ser una de las bodas más comentadas del año.

La ceremonia se llevará a cabo en septiembre de 2025 en Montecito, California.

La celebración se extenderá por dos días, con un itinerario cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia única a los invitados.

Desde cenas gourmet hasta actividades al aire libre, todo está pensado para reflejar el estilo y los gustos de la pareja.

Se espera la presencia de figuras influyentes del mundo del espectáculo, incluyendo a Taylor Swift y su pareja Travis Kelce, además del elenco de Only Murders in the Building, serie en la que Selena brilla como actriz y productora.

La historia de amor entre Selena y Benny comenzó como una amistad artística hace más de una década, pero fue recién en 2023 que la relación tomó un giro romántico.

Desde entonces, han sido inseparables, compartiendo momentos personales y profesionales, como su colaboración en el álbum I Said I Love You First, donde fusionan su talento musical con la intimidad de su vínculo.

El compromiso se oficializó en diciembre de 2024 con una propuesta inolvidable: Benny le entregó un anillo valorado en un millón de dólares durante una velada privada.

Selena ha elegido septiembre como el mes ideal para la boda, aprovechando una pausa entre proyectos.

Además del clima cálido de California, la fecha le permitirá compartir con sus seres queridos antes de retomar una apretada agenda de trabajo.

La pareja ya reside en Beverly Hills, en una lujosa propiedad de estilo contemporáneo con amplios jardines, spa, estudio de grabación y una vista panorámica de Los Ángeles.