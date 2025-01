Salsero Tito Nieves anuncia su retiro de los escenarios con una gira mundial

El renombrado salsero puertorriqueño Tito Nieves, conocido como «El Pavarotti de la Salsa», anunció su retiro de los escenarios con una emocionante gira mundial titulada «50 Años – La Historia».

Esta gira celebrará sus 50 años de carrera y recorrerá ciudades clave de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, culminando el 17 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

En un comunicado, Nieves expresó su entusiasmo por regresar a su tierra natal y brindar a su público una experiencia musical inolvidable:

«Mi querido Puerto Rico, regreso para brindarte lo mejor de mi música. Quiero que me acompañes en uno de los conciertos más importantes de mi carrera», dijo el artista.

La gira incluirá una selección de sus éxitos más icónicos, como «De Mi Enamórate», «Sonámbulo», «El Panadero», «El Amor Más Bonito» y «Fabricando Fantasías», además de clásicos como «Piragüero» y «Los Rodríguez».

Nieves, exmiembro de la orquesta El Conjunto Clásico, ha dejado una huella imborrable en el género tropical con su voz emotiva y su pasión por la música.

Además de su carrera como salsero, Nieves participó en el musical «I Like It Like That», dirigido por el dominicano Waddys Jáquez, el cual aborda la difícil década de 1970 en Nueva York y el impacto de la salsa en la comunidad latina de Harlem.

Los fans de Tito Nieves están emocionados por la oportunidad de despedirse de su ídolo en esta gira final, que promete ser un homenaje a su legado musical y a su dedicación a la salsa romántica.