Rapero Kendrick Lamar actuará en el Super Bowl 2025

El cantante estadounidense Kendrick Lamar, ganador de múltiples premios Grammy, será la principal estrella del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la NFL del 2025 en Nueva Orleans.

El rap sigue siendo el género más impactante hasta la fecha. Y yo estaré ahí para recordarle al mundo por qué. Han elegido al correcto”, expresó Lamar a través de sus redes sociales

Esta será la segunda vez que Kendrick se presenta en un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Su primera actuación fue en 2022, cuando compartió el escenario con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y 50 Cent.

Aún faltan 5 meses para el evento, no se sabe qué canciones tocará Lamar en el show. Sin embargo, varios fanáticos esperan que cante ‘Not Like Us’ y ‘Like That’, dos de sus más recientes éxitos

Como dato curioso siempre se refiere al ya fallecido Tupac Shakur como una de sus mayores influencias. En tanto Lady Gaga se ha catalogado como su fanática número uno.