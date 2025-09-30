Lionel Richie revela que Michael Jackson olía a «pacuso»

En sus memorias Truly, Lionel Richie revela que a Michael Jackson le decían “Maloliente” por usar la misma ropa durante días.

En sus recién publicadas memorias, Truly, Lionel Richie abrió el baúl de los recuerdos y compartió una serie de anécdotas tan sinceras como curiosas de su larga amistad con Michael Jackson, incluyendo una que nadie esperaba, su mala higiene personal.

Aunque actualmente el “Rey del pop” es recordado por su legado musical, sus chaquetas brillantes y sus movimientos perfectos, sin embargo, el cantante tenía una faceta muy distinta en la vida diaria, y Lionel no dudó en contarla con humor y cariño.

“Quincy Jones solía llamarlo ‘Smelly’, Maloliente, y Michael se reía, porque muchas veces ni se daba cuenta de que llevaba la misma ropa desde hace días”, cuenta Richie en su libro.

Según Lionel, Michael vivía entre giras, estudios de grabación y sesiones de baile en casa, y eso lo alejaba de cualquier rutina “normal”, así, entre cambios rápidos de vestuario y fans queriendo quedarse con cualquier objeto suyo como recuerdo, terminaba usando los mismos pantalones hasta que quedaban inservibles.

“Simplemente se acostumbró a usar los mismos pantalones hasta que se volvían inutilizables”, escribe Lionel con ternura.

Y no era raro que se presentara en casa de Lionel con jeans deslavados, camiseta, y sin desodorante. Una vez, incluso lo llevó a su casa, le dio ropa limpia, y lo animó a bañarse por primera vez en días.

A pesar de todo, Lionel Richie no dejó pasar la oportunidad de hablar del talento de Michael y lo describe como un perfeccionista obsesionado con los detalles musicales, capaz de comparar 15 mezclas distintas de una misma canción y notar diferencias imperceptibles para cualquiera.