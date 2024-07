Kris Jenner se someterá a una extirpación de ovarios tras encontrarle un tumor

La empresaria Kris Jenner, de 68 años, le reveló a sus hijas en el reality The Kardashians que le habían encontrado un tumor. En ese momento, la matriarca del clan no dio más detalles al respecto.

Sin embargo, en el último episodio de la serie, le contó a su familia que deberá someterse a una cirugía para que le extirpen los ovarios.

La empresaria de 68 años, estaba de vacaciones en Aspen con sus hijas Kim Kardashian, Khloé y Kendall Jenner, cuando las reunió y les comunicó que debe ser operada.

«Quería decirles algo porque aún no se los había dicho, pero… fui al médico y me hicieron un escáner… me encontraron… y esto me emociona mucho, pero… me encontraron un quiste y un pequeño tumor en el ovario. Así que fui al médico y el Dr. A me dijo que me tienen que extirpar los ovarios. Y estoy muy emocionada por ello porque ya saben que fueron muy útiles con ustedes», les dijo llorando.