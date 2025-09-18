Justin Bieber hizo historia como el artista mejor pagado de Coachella: esta es la cifra que recibirá

El cantante canadiense recibirá el mayor pago registrado para un artista en el festival

Justin Bieber fue confirmado como el artista principal para el festival Coachella 2026 y, según informó la revista Rolling Stone, se convertirá en el artista mejor pagado en la historia del evento tras acordar un pago de 10 millones de dólares por su participación.

El contrato, negociado directamente con la promotora Goldenvoice y sin la intervención de agentes, establece que Bieber recibirá 5 millones de dólares por cada uno de los dos fines de semana del festival, previstos para realizarse del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en Indio, California.

El acuerdo supera el récord que ostentaba Beyoncé, quien recibió 8 millones de dólares en 2018.