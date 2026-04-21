Chepe Ramírez presenta “Mi ticuantepe” y destaca su trayectoria como productor de más de 7 mil canciones
El cantante nicaragüense José Ramírez visitó recientemente las instalaciones de Tu Nueva Radio Ya, donde presentó su más reciente tema musical titulado “Mi Ticuantepe”, una propuesta que resalta el orgullo y las raíces culturales de su tierra.
Durante la entrevista, el artista también habló de su sólida trayectoria en la música. Ramírez es productor musical y ex percusionista de La Nueva Compañía, acumulando más de 10 años de carrera artística, en los que ha producido más de 7 mil canciones para artistas nacionales e internacionales, consolidándose como una figura clave dentro de la industria musical.
Asimismo, compartió detalles sobre la inspiración detrás de “Mi Ticuantepe”, destacando su conexión con este municipio y su interés por proyectar la identidad nicaragüense a través de su música.
En otro momento, invitó al público a ser parte del Festival de Percusión 2026, una actividad cultural que reunirá a destacados músicos del país. El evento se realizará el domingo 10 de mayo a las 4:00 p.m. en la Plaza de la Revolución, en Managua, donde se vivirán presentaciones con baterías, tambores y marimbas.
José Ramírez reiteró la importancia de estos espacios para impulsar el talento local y fomentar el crecimiento de la música en Nicaragua.