¡Grupo nicaragüense Vía Libre estrena “Esta cumbia ya pego” en Tu Nueva Radio Ya!

Con mucho ritmo y sabor nicaragüense, el grupo Vía Libre presentó en Tu Nueva Radio Ya su nuevo tema musical “Esta Cumbia”, una propuesta que promete poner a bailar a los amantes de este contagioso género.

Los integrantes de la agrupación compartieron detalles de este lanzamiento y aprovecharon la visita para promocionar su música en la emisora del pueblo, llevando alegría y energía a los oyentes.

Vía Libre continúa trabajando para conquistar al público con su estilo musical y nuevas propuestas, invitando a sus seguidores a disfrutar de “Esta Cumbia” y apoyar el talento nacional.

Para contrataciones y presentaciones, pueden comunicarse al 8837-9020.