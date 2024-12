Fallece actor surcoreano Park Min Jae a los 32 años

El actor surcoreano Park Min Jae, reconocido por su participación en múltiples K-Dramas, falleció a los 32 años, según se confirmó este lunes 2 de diciembre. Aunque su deceso ocurrió el pasado 29 de noviembre, la noticia ha impactado profundamente a sus seguidores y colegas.

Según reportes preliminares de medios como All KPop y Xports News, las autoridades sospechan que un infarto pudo haber sido la causa de su fallecimiento, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

El representante del actor expresó su conmoción en un comunicado, recordando los sueños y metas que Park Min Jae compartía. Asimismo, su hermano menor, Pak Zaeh Yung, pidió a los seguidores que recordaran con cariño al actor. La agencia de representación, Big Title, también lamentó la pérdida, destacando su amor por la actuación y su dedicación profesional.

Park Min Jae dejó un legado en la televisión surcoreana con actuaciones destacadas en series como Mr. LEE, Little Women y Call It Love. Su último trabajo incluyó una aparición en la serie web My Damn Business. El funeral se llevará a cabo el 4 de diciembre en el Hospital Universitario Femenino de Ewha, en Seúl, Corea del Sur.