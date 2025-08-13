Cirujano plástico lanza paquete estético inspirado en Ninel Conde: “Bombón Asesino”

Un centro estético en la Ciudad de México ha causado revuelo en redes sociales tras lanzar un paquete de procedimientos estéticos llamado “Bombón Asesino”, inspirado en el rostro de la cantante y actriz Ninel Conde. La promoción, que utiliza imágenes de la artista, promete lograr un “rostro más joven, fresco y definido” mediante una combinación de tratamientos como Botox Full Face, ADN de salmón y relleno de labios.

El nombre del paquete hace referencia directa al apodo con el que Ninel Conde se popularizó en el mundo del espectáculo, y ha sido utilizado como gancho publicitario para atraer a clientes que desean replicar su apariencia. El tratamiento tiene un costo de 6,999 pesos y ha sido promovido por el cirujano conocido como “Javi Derma”, quien en redes sociales presume atender a diversas celebridades, entre ellas supuestamente a la propia Ninel Conde.

Sin embargo, la estrategia ha generado polémica. Diversos usuarios y expertos legales han cuestionado la legalidad de utilizar la imagen de una figura pública sin su consentimiento para promocionar servicios comerciales. Aunque no se ha confirmado si Conde autorizó el uso de su imagen, el debate sobre los derechos de imagen y ética en la publicidad continúa creciendo.

La controversia se suma al historial mediático de Ninel Conde, quien actualmente participa en el reality “La Casa de los Famosos México” y ha sido objeto de atención por los múltiples procedimientos estéticos que ha realizado a lo largo de su carrera.